Excesso de capital permite à banca espanhola duplicar dividendos

Os principais bancos espanhóis estão dispostos a recuperar a normalidade relativamente à remuneração acionista. Segundo o El Economista , o Santander, Bankinter, Unicaja, Caixabank, BBVA e Sabadell contam com um excesso de capital de 49 mil milhões de euros, segundo os dados do primeiro semestre. Estas contas têm em conta a referência de mínimo de capital pedido pela Europa (CET 1 "fully loaded"). Este montante representa 53% da capitalização atual do setor em bolsa.De acordo com o jornal espanhol, num cenário pouco provável de este montante ser repartido na totalidade, tal implicaria mais do que duplicar os atuais 22,6 mil milhões de euros que se destinam, de acordo com as estimativas atuais, aos acionistas nos próximos três exercícios.Neste momento, o único compromisso que foi adotado publicamente pela banca espanhola está ligado ao rácio de "payout". Mas, segundo os dados dos últimos dois meses, a melhoria dos benefícios previstos já terá provocado um aumento de 4,7% na estimativa de dividendo por ação para 2021 e outros 4% para 2022.O El Economista escreve que o Santander tem um excesso de capital de quase 17 mil milhões de euros. Já o Caixabank conta com 9,3 mil milhões de excesso de capital. Já o BBVA conta conta 17,1 mil milhões de euros de excesso, o Sabadell de 2,84 mil milhões, o Unicaja Banco de 1,7 mil milhões e o Bankinter de 1,55 mil milhões de euros.Relativamente às estimativas sobre dividendos, o Bankinter é o banco com o dividendo por ação mais elevado para 2021, nos 24 cêntimos, seguido pelo BBVA, nos 22 cêntimos, e pelo Santander, nos 20 cêntimos. No caso do BBVA, a recompra de ações poderia mesmo fazer disparar em 14% a retribuição. As estimativas divulgadas pelo jornal apontam para uma subida nos dividendos por ação ao longo dos próximos dois anos.Já na análise por rentabilidade do dividendo, a maior percentagem para este ano pertence ao Caixabank, nos 6,9%.