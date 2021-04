Dividendos da bolsa portuguesa rendem quase 5%

Dividendo por ação: 0,60€

Variação: -

Dividend yield: 11%

Estado: Para aprovação em AG

Remuneração total: 15,4 milhões de euros

Payout: 220%



A Ramada foi uma das cotadas portuguesas que optaram por suspender o pagamento de dividendos no ano passado devido à pandemia. Mas em 2021 vai compensar os acionistas, pois a remuneração de 0,60 euros por ação corresponde a uma rendibilidade de 11%. A empresa industrial apresenta assim o "dividend yield" mais elevado da bolsa nacional, sendo mesmo a única que tem um retorno de dois dígitos. O "payout" é também o mais alto do PSI-20, já que vai entregar aos acionistas mais do dobro dos lucros obtidos.