os testes de stress da EBA (Autoridade Bancária Europeia) , os analistas do CaixaBank BPI sublinham que o BCP ficou no fundo da tabela entre os pares na Península Ibérica, com a posição número 43 na Europa no cenário mais adverso para o rácio de capital, mas na 18.ª posição na variação desse mesmo indicador (-406 pontos base).

O Banco Sabadell, que ficou ainda abaixo do BCP nos testes de stress da autoridade bancária no "velho continente" e foi o pior entre os pares na Pensínsula Ibérica nesta avaliação, é também o único com um retorno potencial negativo para os próximos 12 meses (-6,8%) e a pior recomendação atribuída pelo CaixaBank BPI de "underperform".O agregado dos bancos europeus, alvo dos testes de stress da EBA (Autoridade Bancária Europeia), ficaram com um rácio de capital totalmente implementado (CET1 "fully loaded") acima dos 10% num cenário adverso no horizonte de três anos. O BCP foi um dos bancos a ficar com um valor abaixo. BCP e CGD foram os bancos portugueses analisados pela EBA, concluindo que o BCP ficaria, em 2023, num cenário adverso com um CET1 "fully loaded" de 8,14%, face ao cenário base com que partiu, em 2020, de 12,2%. Ainda assim, a queda do rácio seria de 4%, quando a média dos bancos europeus registaria uma descida de 4,85%. Já a Caixa ficaria com um rácio de 15,34%, face aos 18,22% de 2020, menos 288 pontos base.Entre os bancos cobertos pelo CaixaBank BPI na Península Ibérica, o português BCP será o único que não paga dividendos aos acionistas para já, de acordo com a previsão dos analistas do CaixaBank BPI. O CEO do BCP, Miguel Maya, já disse que "ainda não estamos nde queríamos estar" neste ponto dos prémios aos acionistas. O banco optou por não levantar já as restições ao pagamento de dividendos, mesmo que o BCE tenha dado "luz verde" nesse sentido. Maya afirma que ainda há "muita instabilidade", nomeadamente na Polónia, para decidir já sobre o pagamento de dividendos.O plano estratégico que termina no final deste ano tinha como meta a distribuição de 40% dos resultados pelos acionistas. Mas o novo plano, até 2024 e que foi apresentado após os resultados do semestre, não avança com números. Os lucros do BCP caíram 83,9% para 12,3 milhões de euros no primeiro semestre do ano , em comparação com o período homólogo, pressionados pela Polónia e pelos custos associados à reestruturação da instituição financeira.No próximo ano, o banco ibérico com uma "dividend yield" expectável maior - a relação entres os dividendos distribuídos e o preço atual das ações - é o Santander (5,8%), seguindo-se o Bankinter (5,4%) e o BBVA (4,3%), diz a mesma nota.