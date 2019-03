CGD: EY admite que pode não ter tido acesso a toda a documentação

Florbela Lima, uma das responsáveis pela auditoria da EY à gestão da CGD entre 2000 e 2015, admite que, dadas as dificuldades e a complexidade do processo, pode não ter tido acesso a todos os documentos.

