Financiamento do BCE à banca portuguesa sobe para máximos de 2014 acima de 32 mil milhões

O Banco Central Europeu (BCE) tinha empréstimos acumulados de 32,16 mil milhões de euros aos bancos portugueses em dezembro, um aumento na ordem dos 155 milhões de euros face ao mês anterior, segundo os dados do Banco de Portugal.





A banca portuguesa aproveitou o ambiente atual de taxas de juro negativas para aumentar o financiamento junto do BCE para um valor que não se verificava desde novembro de 2014.





Na última reunião de política monetária, o BCE reforçou a taxa de juro nos -0,5% para os empréstimos aos bancos - que pode eventualmente baixar para -1%, caso os bancos cumpram determinados objetivos. Significa isto que a instituição liderada por Christine Lagarde está a pagar aos bancos para emprestarem este dinheiro, que terá como destinatário final as empresas e famílias.



Quase todo este montante divulgado agora pelo Banco de Portugal diz respeito ao programa de operações de refinanciamento de prazo alargado (TLTRO III, na sigla em inglês), anunciadas a 7 de março de 2019. A primeira série destas operações foi anunciada em junho de 2014 e a segunda série em março de 2016.



No final de 2012, com o plano de resgate financeiro a Portugal em curso, esse montante chegou a ser de 60 mil milhões. Na altura o financiamento da banca portuguesa estava quase totalmente dependente do BCE, um cenário bem diferente do que se verifica atualmente.