Banca portuguesa pede menos dinheiro ao BCE em novembro

O Banco Central Europeu (BCE) tinha empréstimos acumulados de 40,61 mil milhões de euros aos bancos portugueses, em novembro. Os últimos dados disponíveis do Banco de Portugal indicam uma descida ligeira face ao mês anterior num total que inclui as várias linhas de targeted longer-term refinancing operations (TLTRO).Estes empréstimos a baixos custos têm sido usados pelo BCE para estimular a liquidez nas economias da zona euro. Já era uma estratégia anteriormente e foi retomada no início da pandemia. Por seu turno, a banca portuguesa aproveitou o ambiente atual de baixas taxas de juro nos empréstimos para aumentar o financiamento junto do BCE. Apesar desta descida em novembro, o valor continua próximo de máximos desde 2014.Em outubro, o montante acumulado emprestado pela instituição financeira liderada por Christine Lagarde fixou-se nos 40,62 mil milhões, um montante ligeiramente acima do valor contabilizado este mês, mas muito longe do pico de junho de 2012 (60,5 mil milhões de euros).Na altura, estava em curso o plano de resgate financeiro a Portugal, pelo que o financiamento da banca portuguesa estava quase totalmente dependente do BCE, um cenário bem diferente do que se verifica atualmente. Segundo os inquéritos do supervisor português, o recurso a este tipo de financiamento só não é maior pois não há procura suficiente por crédito na economia portuguesa.