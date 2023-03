First Citizens Bank recebe luz verde para comprar SVB

O First Citizens Bank chegou a acordo com a agência federal norte-americana responsável pelos depósitos (na sigla inglesa FDIC) para a compra depósitos e empréstimos do Silicon Valley Bank (SVB), informou a FDIC em comunicado.





Assim, "os depositantes do Silicon Valley Bridge Bank, National Association passam automaticamente a depositantes do First-Citizens Bank & Trust Company", refere a agência federal.





Já a partir desta segunda-feira "as 17 antigas filiais do Silicon Valley Bridge Bank, National Association, serão abertas como First-Citizens Bank & Trust Company", acrescenta a nota.





A 10 de março, o Silicon Valley Bridge Bank National Association – a entidade criada pela agência federal para abrigar os ativos do SVB – detinha aproximadamente e no total 167 mil milhões de dólares em ativos e 119 mil milhões em depósitos.





Em concreto, o acordo versa sobre 72 mil milhões de dólares em ativos do SVB, com um desconto de 16,5 mil milhões.





O comunicado salvaguarda que cerca de 90 mil milhões de dólares em ativos e ações irão permanecer sob administração judicial "para serem dispostos pela FDIC".

Além disso, a agência federal responsável pelos depósitos recebeu SAR (sigla inglesa para stock appreciation rights), um instrumento que permite aos seus titulares arrecadar ganhos com a valorização das ações da empresa.





Neste caso, o produto financeiro é relativo às ações ordinárias da First Citizens BancShares, com um potencial "de valorização de 500 milhões de dólares".



O comunicado avança já com uma primeira estimativa sobre o impacto do colapso do SVB no fundo de garantia de depósitos da FDIC em 20 mil milhões de dólares, sendo o número definitivo divulgado mais tarde.