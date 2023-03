Diretora do FMI avisa que riscos para o sistema financeiro aumentaram

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os avisos seguem-se a duas semanas de grande turbulência no sistema financeiro e que ainda não estão totalmente ultrapassadas. A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, avisou este domingo para o aumento dos riscos no sistema financeiro e que é preciso manter a vigilância.





Numa conferência em Pequim, na China, a líder do Fundo Monetário afirmou que as incertezas na economia mundial continuam "excecionalmente elevadas", lembrando que o crescimento da economia mundial deverá ficar abaixo dos 3% devido à guerra na Ucrânia e à nova linha da política mundial de vários bancos centrais, com a subida das taxas de juro.



"A rápida transição de um longo período de baixas taxas de juro para taxas mais elevadas, necessárias para combater a inflação, gera stress e vulnerabilidades, como vimos recentemente com o sistema bancário", afirmou, citada pelo Financial Times e pela Reuters.

A líder da instituição sediada em Washington referia-se ao recente colapso do Silicon Valley Bank que arrastou outros bancos norte-americanos para dificuldades e também ao Credit Suisse que foi comprado pelo UBS. Já na sexta-feira, a banca europeia teve um dia de quedas em bolsa agora devido ao alemão Deutsche Bank.



Georgieva apontou, por outro lado, que os governos mundiais não devem baixar a vigilância, lembrando que também os bancos centrais atuaram de forma rápida disponibilizando liquidez em dólares. Ações que a diretora-geral do FMI elogia. "Aliviaram a pressão nos mercados até certo ponto, mas a incerteza permanece elevada e isso evidencia a necessidade de vigilância", afirmou.