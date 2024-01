Fitch: "Não esperem este nível" de lucros da banca portuguesa em 2024

Leia Também Banca prepara-se para apresentar lucros recorde

Os bancos que operam em Portugal começam, na próxima sexta-feira, a apresentar os resultados do ano passado, que deverão materializar-se em lucros muito significativos . Os valores estarão acima dos verificados em 2022 e

, como noticia esta quarta-feira o Negócios.

Os lucros alcançados nos primeiros nove meses do ano apontam para isso mesmo: entre os cinco principais bancos, todos tiveram, entre janeiro e setembro, resultados acima do ano completo de 2022.

Em termos consolidados, a Caixa Geral de Depósitos alcançou uns expressivos 987 milhões de euros até setembro, mais do do que 843 milhões apresentados no ano anterior completo; o BCP atingiu 651 milhões nos nove primeiros meses, que comparam com 208 milhões de euros nos 12 meses de 2022; o Novo Banco conseguiu 639 milhões nos três trimestres, mais do que os 561 do ano prévio; o BPI conseguiu 390 milhões até setembro (tinham sido 365 milhões nas contas finais do ano anterior) e o Santander registou 622 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2023, acima dos 569 milhões apresentados em dezembro de 2022.

Os juros mais elevados do Banco Central Europeu (BCE) têm ajudado a banca portuguesa a aumentar os lucros. Contudo, 2024 será um momento de viragem, segundo antecipa a agência Fitch, que afasta, ainda assim, que haja risco para o setor., graças à melhoria da rentabilidade, à melhor capitalização e à estabilidade da qualidade dos ativos", afirmou Julien Grandjeanis, diretor no grupo de instituições financeiras da Fitch, responsável pela cobertura de bancos portugueses, franceses e cipriotas, num evento esta quarta-feira.A diminuição do crédito malparado tem sido um dos pilares da retoma do setor após a crise financeira. Mais recentemente, a melhoria de rentabilidade está relacionada com o crescimento das margens financeiras já que as taxas cobradas no crédito são ativas (reagem automaticamente aos juros do BCE), enquanto a remuneração dos depósitos são passivas (têm de ser as instituições financeiras a alterá-las).A conjugação de limpeza de ativos problemáticos e reforço da rentabilidade têm levado, aliás, a Fitch a subir o "rating" dos bancos portuguesas. A agência avalia o BPI (nível BBB+ com outlook estável), BCP (BBB-/estável), Caixa Geral de Depósitos (BBB/estável), Santander Totta (A-/estável) e Montepio (B+/positivo).Mas com o momento de corte de juros do BCE cada vez mais perto, também as margens financeiras serão afetadas., avisou o responsável da Fitch, que prevê uma diminuição "ligeira" do rácio rentabilidade operacional média em 2024."O menor crescimento do PIB, a pressão inflacionista e os recentes aumentos das taxas de juro deverão aumentar moderadamente as taxas de incumprimento em 2024", refere Julien Grandjeanis, na apresentação do "outlook" para 2024. "", sumarizou.