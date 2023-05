Fortitude investe até 400 milhões em 2023 mas está fora da corrida ao Novo Banco

O fundo Fortitude lança-se em Portugal com dois investimentos ainda neste ano, que no total podem atingir 400 milhões de euros, mas coloca-se fora de uma eventual corrida ao Novo Banco.O anúncio foi feito por António Esteves, antigo partner do Goldman Sachs, que está a lançar o veículo em parceria com o BTG Pactual e o grupo Atrium.O primeiro projeto a avançar "nos próximos dois meses" será no setor agrícola, num investimento de cerca de 50 milhões de euros, avançou o gestor num encontro com jornalistas. António Esteves não deu mais detalhes sobre a iniciativa.O segundo, a realizar até ao final do ano, vai atingir "300 a 350 milhões de euros", num setor de atividade que o gestor preferiu não identificar.Esteves disse, no entanto, que o Fortitude olha com "especial carinho" para os setores agrícola, da energia, da saúde e dos conteúdos e entretenimento.Para realizar estes investimentos, o fundo já levantou cerca de 100 milhões de euros num primeiro "closing", ao qual se seguirão outros, e conta fechar o ano com um total de 200 a 250 milhões. Os investimentos do Fortitude podem ser feitos pelo fundo de forma isolada mas também em parceria com outras entidades.A prazo, o veículo quer atingir um tecto de capital de 500 milhões de euros.António Esteves diz ainda que o Fortitude "não tem nem nunca teve nenhum interesse no Novo Banco". Questionado sobre se a instituição financeira estaria no horizonte do fundo, Esteves sublinhou que "mesmo que tivéssemos interesse, nunca iríamos ser competitivos".Esteves rejeitou ainda que o Fortitude seja um "fundo abutre", realçando que "o nosso objetivo não é comer mortos, pelo contrário".A iniciativa representa também o regresso de António Esteves a Portugal. O fundo, disse, pretende investir no país depois de uma leitura de que "a economia portuguesa sempre foi deficitária de capital, sempre esteve muito apoiada no sistema financeiro", e que "após a crise de 2008 temos um sistema financeiro completamente diferente, com um apetite para o risco muitíssimo inferior ao que existia antes da crise"."Portugal, pela sua dimensão, nunca justificou a existência de recursos alocados ao mercado nacional por entidades estrangeiras", nomeadamente "bancos de investimento e private equity", sublinhou.António Esteves detém 37,5% do veículo, participação igual à do grupo Atrium. O BTG Pactual responde pelos restantes 25%.O BTG Pactual é um banco de capital brasileiro, "a maior companhia financeira da América Latina", lê-se na apresentação do Fortitude, e "que tem também uma estratégia de crescimento na Europa", realçou Esteves. O grupo Atrium opera no "wealth management", está no "mercado português há 20 anos, e tem mais de 1,2 mil milhões de euros de ativos sob gestão", esclareceu.O Fortitude vai ainda contar com nomes conhecidos no "advisory board", dos quais um dos mais sonantes é o de Paula Amorim, "chairwoman" da Galp, onde o grupo Amorim tem uma das principais participações.Esse painel conta também com Filipe de Botton, Alexandre Relvas, António Domingues (que teve uma passagem breve pela presidência da Caixa Geral de Depósitos depois de vários anos na administração do BPI), Raul Galamba (antigo "partner" na McKinsey), Luís Magalhães (antigo "partner" na Deloitte), Miguel Saraiva (fundador e CEO do atelier de arquitetura S+A), além de Alexandre Câmara (administrador do BTG Pactual) e Edwyn Neves ("managing director" do BTG Pactual).O fundo tem ainda vários parceiros de co-investimento, contando nesse leque com nomes como o The Carlyle Group, o CVC Capital Partners ou um fundo de pensões dos professores da província canadiana de Ontario.