Fundo de Resolução admite fechar acordo do Novo Banco mais cedo

O presidente do organismo diz que concorda “a 100%” com o fecho antecipado do mecanismo que permitiu as injeções de capital, desde que em condições “razoáveis do ponto de vista da defesa do interesse público”.

