Fundos de pensões perdem três mil milhões

Desde janeiro deste ano as carteiras dos fundos de pensões já perderam mais de três mil milhões de euros. De acordo com dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), avançados ao Eco, os 240 fundos de pensões ativos em Portugal contabilizavam 21,1 mil milhões de ativos sob gestão no final de setembro, menos 12,5% em relação ao final de 2021.



Há nove meses que o volume de ativos sob gestão está consecutivamente em queda. Desde 2018 que não se assistia a uma contração trimestral da carteira dos fundos de pensões privados. No entanto, a correção registada este ano ainda está longe da queda de 25% registada entre setembro de 2011 e setembro de 2012, escreve esta segunda-feira o Eco.



Esta quebra é acompanhada pelas fortes correções nos mercados financeiros que, desde dezembro de 2021, provocaram perdas acumuladas de 11,9% aos fundos de pensões, segundo a ASF. É o pior desempenho dos últimos oito anos, sublinha o Eco.