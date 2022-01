Lucro das seguradoras aumenta 58% no primeiro semestre de 2021

As seguradoras a operar em Portugal tiveram lucros de 315 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, "mais 116 milhões de euros do que no mesmo período de 2020, o que representa um crescimento de 58,2%", informa a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) em comunicado.A ASF nota no entanto que do "total de 38 empresas de seguros a operar no mercado nacional, 21 viram os seus lucros reduzir face ao período homólogo, embora apenas duas tenham apresentado resultados líquidos negativos".A produção de seguros no ramo não vida tinha um aumento de 5,2% em setembro de 2021, "contrastando com o crescimento de 82,9% da produção do ramo vida para o mesmo período".A subida de novos contratos de seguros de vida "foi particularmente impulsionado pela evolução no segmento dos produtos ligados, resultante da aposta de várias empresas de seguros, incluindo algumas de maior dimensão, no reforço da oferta de seguros unit-linked, como forma de aliviar a pressão colocada pela conjuntura de baixas taxas de juro sobre a gestão de riscos e a solvência".O regulador dos seguros sublinha também que "em setembro de 2021, os níveis de solvência do total do mercado para o setor segurador apresentaram um reforço da sua posição, face a dezembro de 2020, de 35 e 64 pontos percentuais, respetivamente, alcançando um rácio de cobertura de 215% para o requisito de capital de solvência, e de 598% para o requisito de capital mínimo.A ASF realça ainda que o "ambiente de taxas de juro muito baixas tem sido particularmente desafiador para os setores segurador e dos fundos de pensões, a nível da sustentabilidade das rendibilidades nos títulos de dívida (com destaque para as exposições soberanas a Portugal, Espanha e Itália).