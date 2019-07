Generali compra Tranquilidade por 600 milhões de euros

presença consolidada no mercado português.



A operação foi assessorada por três bancos de investimento: Société Générale, Jefferies e Arcano Partners, revelou a Reuters.

A Generali foi a vencedora da corrida à compra da Tranquilidade. Isto numa operação avaliada em 600 milhões de euros. Para trás ficam os espanhóis da Catalana Occidente.Segundo avança a Bloomberg, esta quinta-feira, os italianos da Generali chegaram a acordo para comprar a totalidade da Seguradoras Unidas por 510 milhões de euros e da AdvanceCare por outros 90 milhões. Ficam ainda a faltar a aprovação dos reguladores para que esta operação possa ficar de facto concluída.A Generali era já apontada pela agência como a favorita à compra da seguradora. Por um lado, porque era a que tinha apresentado a proposta mais elevada. A Apollo previa encaixar entre 500 e 600 milhões de euros. Por outro, pelo facto de já ter uma

Segundo as notícias publicadas nos últimos meses eram seis as empresas interessadas na compra da Tranquilidade: Mapfre, Ageas, Generali, Zurich, Allianz e, mais recentemente, a Catalana. As propostas da Allianz e da Ageas foram acabaram por ser afastadas por serem muito baixas, enquanto a espanhola Mapfre acabou por decidir desistir da oferta, conforme avançou a Reuters.

Foi em setembro do ano passado que a agência norte-americana que a Apollo Global Management estaria a explorar a venda da seguradora Tranquilidade.

A Apollo concluiu a compra da Tranquilidade em 2015 ao Novo Banco. Esta operação permitiu ao Novo Banco encaixar 40 milhões de euros, sendo que a Apollo injetou 150 milhões para aumentar o capital da seguradora.



