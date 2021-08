Leia Também Goldman Sachs sobe salário de analistas junior após queixas sobre semana de 100 horas

O Goldman Sachs prepara-se para reforçar o negócio na Europa com a compra da gestora de ativos NN Investment Partners. O banco de investimento norte-americano ofereceu 1,6 mil milhões de euros pela financeira holandesa, que conta com 900 trabalhadores e é atualmente detida pelo grupo segurador NN Group, naquela que é a maior aquisição feita pelo gigante de Wall Street desde que David Solomon assumiu a liderança, em 2018.A expetativa é que a aquisição esteja concluída "no final do segundo trimestre de 2022", já que ainda está sujeita a aprovação regulatória e a "outras aprovações e condições", como explica em comunicado. O banco norte-americano descreve a NN Investment Partners como "uma gestora de ativos líder na Europa", com uma longevidade de quase 175 anos.O gigante financeiro de Wall Street considera que esta compra permitirá aumentar a presença no mercado europeu de gestão de ativos. O Goldman Sachs tem 2,3 biliões de dólares sob gestão e, após a operação, poderá chegar aos 600 mil milhões na Europa "alinhando-se com os objetivos estratégicos para escalar o negócio na Europa e aumentar a presença global"."Esta aquisição permite-nos acelerar a nossa estratégia de crescimento e alargar a nossa plataforma de gestão de ativos", diz David Solomon, "chairman" e CEO do Goldman Sachs, em comunicado. Já David Knibbe, CEO da NN Group, explica que a empresa encontrou "um forte e profissional parceiro no Golman Sachs, que permite aos colegas da NN Investment Partners continuar a avançar, ao mesmo tempo em que a especialização em gestão de ativos e a escala vão melhorar os serviços aos clientes da NN Investmet Partner, incluíndo a NN Group".Após a aquisição, a NN Group passará a ser um cliente da NN Investment Partners, é detalhado no comunicado do Goldman Sachs. Os cerca de 900 trabalhadores da empresa adquirida passarão para a esfera do Goldman Sachs, mais especificamente para a unidade de gestão de ativos, com os Países Baixos a tornarem-se numa "localização significativa para o negócio europeu".