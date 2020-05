Governo rejeita propostas pelo banco da Caixa no Brasil

O Executivo considera que não foram reunidas as condições para a aceitação de qualquer das propostas vinculativas apresentadas pelo banco da CGD no Brasil.





De acordo com o Governo, "esta decisão foi tomada após a análise do relatório apresentado pela Caixa Geral de Depósitos e a respetiva fundamentação, no sentido de não se encontrarem reunidas as condições para a aceitação de qualquer das propostas vinculativas apresentadas, considerando que nenhuma delas salvaguarda de modo adequado e permanente os interesses patrimoniais da CGD e a concretização dos objetivos subjacentes ao processo de alienação". Paulo Macedo, presidente executivo da CGD, já tinha afirmado, na conferência de imprensa de resultados para o primeiro trimestre, que queria lançar um novo processo de venda do banco que detém no Brasil. "Todos sabemos a situação que o Brasil atravessa. O que entendemos, e fizemos uma proposta [ao acionista Estado] nesse sentido, é que haveria vantagem de termos a possibilidade de auscultar outras entidades", revelou o gestor.

Na corrida estava o Banco Luso-Brasileiro, do grupo Amorim, o Banco ABC Brasil e o fundo Artesia. A venda do Banco Caixa Geral no Brasil "é um dos objetivos do plano estratégico", relembrou Paulo Macedo. Ainda assim, garantiu que a Direção-Geral da Concorrência europeia "percebe muito bem que a Caixa não está numa situação em que tenha de vender a todo o custo".

O Governo rejeitou as propostas vinculativas apresentadas pelo banco da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Brasil. A decisão foi tomada esta sexta-feira em Conselho de Ministros."Foi aprovado o projeto de resolução que determina a rejeição das propostas apresentadas no processo de alienação das ações representativas do capital social da sociedade do Banco Caixa Geral - Brasil", refere o Executivo, num comunicado divulgado esta sexta-feira.