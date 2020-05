Esta decisão é conhecida depois de, na semana passada, o Conselho de Ministros ter aprovado um projeto de resolução que determinava a rejeição das propostas que foram apresentadas por este banco.



Na corrida pelo Banco Caixa Geral estava o Banco Luso-Brasileiro, do grupo Amorim, o Banco ABC Brasil, e o fundo Artesia. O diploma publicado esta quinta-feira revela que, afinal, só o ABC Brasil e o Artesia acabaram por apresentar propostas vinculativas.



Mesmo assim, e tal como já tinha sido revelado pelo presidente executivo da CGD, Paulo Macedo, durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre deste ano, nenhuma das propostas foi considerada vantajosa. "Todos sabemos a situação que o Brasil atravessa. O que entendemos, e fizemos uma proposta [ao acionista Estado] nesse sentido, é que haveria vantagem de termos a possibilidade de auscultar outras entidades", revelou então.



O Governo aceitou a proposta e decidiu rejeitar as ofertas que foram apresentadas. "Após análise ao relatório apresentado pela CGD com a apreciação dos proponentes e das respetivas propostas vinculativas, entende-se acompanhar a recomendação da CGD e a respetiva fundamentação no sentido de não se encontrarem reunidas as condições para a aceitação de qualquer das propostas vinculativas apresentadas, considerando que nenhuma delas salvaguarda de modo adequado e permanente os interesses patrimoniais da CGD e a concretização dos objetivos subjacentes ao processo de alienação", pode ler-se no diploma publicado em Diário da República.



Todos os "elementos informativos" relativos a este processo, acrescenta o documento, serão "colocados à disposição do Tribunal de Contas e arquivados na CGD", de modo a "reforçar a absoluta transparência e concorrência do processo de alienação". Para já, esses elementos ainda não são conhecidos.

