Assim, defendem que "a dita auditoria deve visar o escrutínio do processo que conduziu à venda do Novo Banco à Lone Star e às razões que motivaram que essa venda não tenha integralmente respeitado as regras do concurso, estabelecidas no Procedimento de Venda Estratégica do Novo Banco".



O apelo deste grupo, que já em 2016, quando foi constituído, tinha levantado dúvidas sobre o processo de venda do Novo Banco, em particular quanto à defesa dos interesses nacionais, surge numa altura em que o Governo já deixou claro que a auditoria que pretende fazer será semelhante àquela que foi feita na Caixa Geral de Depósitos (CGD), com o objetivo de apurar em que condições foram concedidos os créditos do Novo Banco que estão abrangidos pelo mecanismo de capital contingente de 3,89 mil milhões de euros. A análise ficará, assim, restrita ao período pré-resolução.



Esta intenção tem, contudo, levantado críticas, desde logo por parte do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa tem insistido que a auditoria às contas do Novo Banco deverá abranger o período após a resolução, uma vez que "há dinheiro dos contribuintes direta e indiretamente envolvido".



A mesma posição assume agora este grupo de reflexão. Na declaração publicada esta segunda-feira, pede que a auditoria clarifique três pontos sobre um processo de venda que diz estar "envolto em grande obscuridade": que factos determinam os prejuízos na origem dos montantes pedidos ao Estado e ao Fundo de Resolução; é ou não verdade que o Banco de Portugal tem posto pressão sobre o Novo Banco, tendo em vista a rápida alienação dos ativos que se não integram no "core business" do Novo Banco; como se explicam as imparidades surgidas desde 2017 no Novo Banco, tendo em conta que no período 2014-2017, o banco esteve: a) sob gestão controlada pelo Banco de Portugal e pelo Fundo de Resolução; b) sujeito a auditoria por parte da empresa PwC; c) sujeito a Conselho Fiscal designado pelo Banco de Portugal.



"É tudo isto que importa esclarecer, de forma objetiva e imparcial, para que fiquem devidamente claras as correspondentes responsabilidades do Governo (nomeadamente do atual) e do Banco de Portugal em todo o processo, o qual irá custar aos portugueses mais de uma dezena de milhares de milhões de euros, ou seja, mais de mil euros a cada um de nós", conclui o grupo.



O Novo Banco registou prejuízos de 1,4 mil milhões de euros no exercício de 2018, um resultado que levará a instituição liderada por António Ramalho a pedir cerca de 1,15 mil milhões de euros ao Fundo de Resolução.

