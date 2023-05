Grupo Generali com lucros de 1.199 milhões no primeiro trimestre

O maior grupo de seguros de Itália, Generali, obteve um lucro líquido de 1.199 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, em comparação com os 481 milhões do período homólogo, foi hoje divulgado.O lucro líquido normalizado em 31 de março foi de 1.229 milhões de euros, 49,7% a mais do que os 821 milhões do primeiro trimestre do ano passado, explicou o grupo, em comunicado.Além disso, os resultados consolidados do primeiro trimestre atingiram 1.820 milhões, 22,1% a mais que os 1.491 milhões do mesmo período de 2022, impulsionados principalmente pelo setor "Não vida", que atingiu os 847 milhões de euros, um aumento de 74,6%.Já o resultado operacional do ramos de seguros de vida manteve-se nos 924 milhões de euros, mais 1% do que no ano anterior, acrescentou.O grupo indicou que os prémios brutos emitidos atingiram os 22.200 milhões de euros, um crescimento de 1,3%, fruto da evolução positiva do setor "Não Vida" (10,1%).Tendo em conta os resultados obtidos, a Generali confirmou todos os objetivos do plano estratégico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', "focado num sólido desempenho financeiro, numa excelente experiência do cliente e num impacto ainda maior no campo social", refere o comunicado."O desempenho no segmento 'Não Vida' reflete o nosso compromisso em manter a excelência técnica, enquanto no segmento 'Vida', apesar do ambiente complexo, continuamos a reequilibrar nosso mix de produtos para as linhas de negócios mais rentáveis", afirmou o diretor financeiro, Cristiano Borean, citado no comunicado, confirmando igualmente uma "posição de capital extremamente sólida".