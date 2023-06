Generali compra negócios europeus da Liberty por 2,3 mil milhões de euros

Leia Também Grupo Generali com lucros de 1.199 milhões no primeiro trimestre

A Generali, dona da Tranquilidade, comprou a Liberty Seguros que gere as operações da seguradora norte-americana na Europa, incluindo em Portugal, Espanha, República da Irlanda e Irlanda do Norte. A notícia avançada pela Boomberg foi já confirmada pela Liberty.A operação vale 2,3 mil milhões de euros e deixa de fora os outros negócios europeus da Liberty Mutual: Liberty Specialty Markets, Liberty Mutual Reinsurance, Liberty Mutual Surety, Liberty IT e Hughes Insurance."Esta decisão ajuda a Liberty Mutual a direcionar o nosso foco operacional para a entrega de valor nos nossos canais, produtos e mercados", disse o CEO da Libertry Mutual, Tim Sweeney.A Generali venceu assim outras grandes seguradoras que estavam na corrida, como a Allianz.A agência escreve que a Liberty tem trabalhado com o Bank of America Corp. sobre as alienações, que fazem parte dos seus planos de saída de mercados considerados não essenciais para se focar na operação norte-americana. Já vendeu negócios na Europa e explora alienações na América Latina.A italiana Generali comprou a Tranquilidade em 2020 Notícia atualizada às 16h00 para acrescentar a confirmação da operação.