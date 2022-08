Há mais 38% de investidores em fundos PPR

Desde o início da pandemia que há mais portugueses a investir em fundos de Poupança Reforma (PPR). Segundo os dados mais recentes da CMVM, entre março de 2020 e março de 2022 há mais 124 mil investidores em PPR, o que traduz um aumento de 38%. Há agora um total de 450 mil portugueses com este tipo de poupança.



A explicar esta corrida aos fundos PPR estiveram as taxas de juro próximas de zero e os níveis de poupança mais elevados, escreve o Dinheiro Vivo. "Houve uma procura crescente de fundos de investimento como forma de conseguir um rendimento superior", diz António Ribeiro ao Dinheiro Vivo, especialista em assuntos financeiros da Deco, relembrando que "foram anos com taxas próximas de zero, ou mesmo zero em alguns bancos".



De acordo com o último estudo da Deco, com dados de junho, houve uma tendência de subida no número de fundos PPR e, pelo contrário, uma contração dos seguros PPR, escreve ainda o Dinheiro Vivo. "Os seguros PPR representam cerca de 79% do mercado dos PPR, quando antes eram cerca de 86%", adiantou António Ribeiro.



Antes da pandemia, o número de subscritores de seguros PPR situava-se em 1,7 milhões, apontam os valores mais recentes da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). Ainda não há dados relativos ao ano passado, mas este total já demonstrava uma tendência de queda face aos 1,8 milhões de 2019.



No total, o valor sob gestão dos fundos PPR disparou 66% entre março de 2020 e o mesmo mês de 2022, totalizando 4 mil milhões de euros, reflexo da valorização dos ativos e da entrada de investidores.

Um valor que, tem vindo a reduzir nos últimos meses devido às desvalorizações generalizadas dos principais ativos financeiros, como ações e obrigações.