Hespanhol e van Zeller compram Yes a Carla e aceleram o “Booking” do crédito

Em dezembro de 2019, José Pinto Hespanhol, que tem mais de 30 anos de experiência no setor de financiamento automóvel, e Pedro van Zeller, que foi cofundador do Banco Primus, fecharam a aquisição da jovem intermediária de crédito Yes, Lda. a Carla Sousa e Silva, que ficou na estrutura acionista da empresa com 10%.

"Tínhamos decidido abraçar esta área de negócio, e optamos por comprar uma empresa já existente no mercado, pois o processo de criação de uma nova empresa implica uma série de autorizações que são morosas e assim seria mais fácil e célere", explica José Pinto Hespanhol.

"A empresa que adquirimos foi a Yes, Lda. que sofreu posteriormente um ‘rebranding’ para Yes.Crédito", revela Hespanhol, que ficou com uma participação de 40% na nova intermediária de crédito e divide a sua administração com van Zeller, que possui 30% da Caravela Gest, a maior acionista (50%) da Yes.Crédito.

Em março do ano passado, no início da pandemia de covid 19, "a Yes.Crédito estava pronta para entrar no mercado", com van Zeller e Hespanhol aos comandos, mas devido às regras do confinamento obrigatório os dois sócios viram-se obrigados a colocar um travão na marcha.

"A pandemia veio alterar-nos os planos, pois tínhamos tudo preparado para arrancar em força em março de 2020", garante Hespanhol.

Só avançaram a alta velocidade quatro meses depois, já em pleno verão.

"Até ao final do ano, o negócio rolou ‘a todo o gás’, pois havia que recuperar o tempo perdido e, em seis meses, a empresa conseguiu faturar tanto como em todo o ano de 2019 - cerca de 2,5 milhões de euros", garante a Yes.Crédito, adiantando que, no primeiro semestre deste ano conseguiu já duplicar o montante faturado em 2020, tendo em seis meses alcançado os cinco milhões de euros.

"Este ano conseguimos firmar uma parceira com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), o que nos permitirá iniciar o processo de abordagem ao canal B2C. O ACP é a maior instituição de utilizadores de veículos automóvel, com um grande historial e uma credibilidade inquestionável, tendo sido para nós importante esta parceria, podendo assim divulgar a nossa marca no nosso público-alvo", afirma José Pinto Hespanhol.

"O nosso grande objetivo a médio prazo é termos 50% do negócio originário do canal B2C", aponta, sinalizando que "atualmente os ‘brokers’ já representam 50% do financiamento automóvel no setor dos usados".

"Podemos comparar a Yes.Crédito ao Booking"

Desde a entrada em funções dos seus dois administradores, ambos com acumulada experiência no setor de financiamento automóvel, que esta área se destacou como o "core-business" da Yes.Crédito, que também opera no crédito pessoal e tem prevista a entrada no crédito hipotecário já em setembro próximo.

"Assim, empresa assume-se como uma marca multiproduto com a capacidade de adequar cada proposta de crédito ao perfil do cliente e às suas necessidades", enfatiza a Yes.Crédito.

"Podemos comparar a Yes.Crédito ao Booking. Nós enquanto intermediário de crédito automóvel procuramos, entre as diversas entidades financeiras protocoladas, a melhor solução para o nosso cliente, com as condições que mais se adequam ao perfil do mesmo e ao perfil da proposta", começa por explicar Hespanhol.

"Connosco, o cliente tem ao seu dispor o maior número possível de soluções que lhe permita optar por aquela que lhe seja mais conveniente", com a empresa a desenvolver "um trabalho em busca da solução que melhor se adequa a quem nos consulta".

"Temos inúmeras soluções em que enquadramos as diversas especificidades de cada negócio, ou seja, o perfil do cliente, as características do produto, prazos a contratar, entre outros itens importantes. Temos em conta todas as características que compõem uma necessidade de solução de financiamento, somos completamente transparentes e tudo fazemos para que o resultado final se traduza na melhor solução para o cliente", afiança o mesmo administrador da Yes.Crédito.

José Pinto Hespanhol acumula passagens por marcas como a Peugeot, Alfa Romeo, Honda, Audi, Volkswagen, e instituições como o Banco Finantia e o Primus, banco que foi cofundado por Pedro van Zeller, que conta ainda no seu currículo com passagens pelo BBVA, Deutsche Bank e BCP, sendo atualmente também administrador da Bluemint-Capital.