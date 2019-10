Impugnações às listas de credores do BES só terão resposta em março

O juiz responsável pelo processo de insolvência do BES concedeu uma prorrogação de 180 dias do prazo para resposta às impugnações das listas de credores do banco. A comissão liquidatária terá, assim, de analisar perto de 2.300 documentos até ao final de março.