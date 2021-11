"Incerteza jurídica" nas moedas digitais traz "desconfiança"

na conferência Banca do Futuro, organizada pelo Negócios.





A regulação das moedas digitais traria mais transparência a este mercado e poderia torná-lo mais funcional, com a "incerteza jurídica" em torno do tema a trazer "desconfiança". O tema foi discutido esta quinta-feira, 18 de novembro,"Os bancos têm solicitado regulação", começa por dizer Norberto Rosa, secretário-geral da Associação Portuguesa de Bancos (APB) num painel sobre os desafios das moedas digitais, notando que "é fundamental que haja uma segurança jurídica" além de ser necessário ter em conta a defesa dos consumidores."Um ponto fundamental é haver regulação relativamente a esta situação", de maneira a que haja um "leval playing field se não será uma concorrência desleal", referiu, salientando ainda que é importante que as instituições que disponibilizam este tipo de produtos informem devidamente os clientes do que está em causa.