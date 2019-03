Injeção no Novo Banco não deverá ter impacto nas necessidades de financiamento do Estado

O Governo antecipa que um eventual novo empréstimo ao Fundo de Resolução para injetar no Novo Banco não terá um impacto adicional nas necessidades de financiamento do Estado.

"Considerando o Programa de Financiamento da República para 2019, não é expectável que um eventual empréstimo tenha um impacto adicional nas necessidades de financiamento. O Governo mantém assim o seu compromisso com as metas assumidas e com a promoção da estabilidade do setor bancário para o cumprimento das mesmas", refere o Ministério das Finanças em comunicado.

Com o Novo Banco a pedir mais 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução, o Governo sublinha que cabe agora a este organismo validar o montante solicitado, através dos mecanismos contratuais previstos.

Feitas as validações, o Fundo de Resolução deve, "numa fase inicial, disponibilizar os seus recursos próprios para assegurar o pagamento e, posteriormente, avaliar a possibilidade de um financiamento de mercado". No caso de persistirem necessidades de financiamento, "o Fundo de Resolução poderá pedir um empréstimo ao Estado que terá um valor máximo anual de 850 milhões de euros, conforme previsto no Acordo-Quadro", destaca o comunicado.

Tal como o Negócios já havia avançado, mesmo com uma chamada de capital em torno dos mil milhões de euros, não deverá haver necessidade de rever a meta do défice para 2019.



Dos 1.149 milhões de euros pedidos pelo Novo Banco, 850 milhões poderão vir dos cofres do Estado, como vieram 430 milhões dos 792 milhões injetados na instituição no ano passado.