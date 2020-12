Inquérito ao Novo Banco: PAN chama Rui Pinto, Carlos Costa e Centeno ao Parlamento

O pedido de documentação chegará também ao Ministério das Finanças, Fundo de Resolução, PwC, grupo Alantra, Deloitte e CMVM.

Quanto aos documentos pedidos, são ao todo 17 os referidos no requerimento do PAN. Entre estes incluem-se o parecer do Departamento de Compliance do Novo Banco, de 10 de Abril de 2018, relativo à escolha da Alantra para a assessoria financeira no âmbito do projecto Viriato, mas também pareceres do Departamento de Compliance do Novo Banco, atas do Conselho de Administração Executivo e documentação de suporte de decisão que se refiram ao Projecto Viriato, ao Projeto Nata I, ao Projecto Nata II, ao Projeto Albatros, ao Projecto Sertorius e à alienação da seguradora GNB Vida.Ao Banco de Portugal, pede o Relatório da Comissão de Avaliação das Decisões e actuação do Banco de Portugal na Supervisão do BES, tal como o PSD e o Bloco de Esquerda.