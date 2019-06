Os resultados ilustram, desde logo, um perfil com pouca apetência para o risco. Entre os investidores, só 41% se caracteriza a si próprio como "propenso" ou "muito propenso" ao risco. Por outro lado, 33% classifica-se como "avesso" ou "muito avesso" ao risco, enquanto 27% considera-se neutro neste campo. Entre os não investidores, aqueles que fogem do risco representam a maioria (45%).



Já quanto ao tipo de ativos que compõem a carteira dos investidores, há quatro produtos que são claros favoritos nas preferências dos portugueses: mais de 62% detinha planos de poupança para a reforma (PPR), 60% tinha ações e perto de 55% apostava em fundos de investimento. Logo a seguir vêm os produtos financeiros do Estado (certificados de aforro, certificados do Tesouro e obrigações do Tesouro), que surgem em 49,5% das carteiras dos investidores.



Nos restantes produtos, a aposta é menor. Os produtos financeiros complexos e as obrigações de empresas constavam ambos em pouco mais de 20% das carteiras dos investidores. Cerca de 13% apostou em "crowdfunding" e menos de 10% investiu em bitcoins e outras moedas digitais. Só 2,4% investiu em papel comercial.



No que diz respeito ao processo de tomada de decisão, a CMVM conclui que "não é atribuída a mesma relevância a todas as fontes de informação". Menos de metade dos que responderam ao inquérito (41,7%) dá "muita ou extrema importância à informação obtida através do aconselhamento no balcão da instituição onde adquirem o produto". O mesmo é sentido em relação à informação veiculada pelos meios de comunicação: "25,5% classifica nada relevantes (e 24,4% consideram um pouco importantes) os programas de televisão, artigos de jornal e rádio", indica a CMVM.



Em sentido contrário, 70,9% considera "muito ou extremamente importante o conselho de um analista financeiro, de uma pessoa que faça aconselhamento financeiro ou de entidades especializadas (que não a instituição onde adquirem o produto)".



É a experiência obtida em aquisições anteriores que tem maior relevância entre os investidores portugueses: oito em cada 10 considera que este fator é "muito ou extremamente relevante".

