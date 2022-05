Joe Berardo avança contra bancos e pede indemnização de 900 milhões

Joe Berardo avançou com uma ação contra vários bancos, defendendo que a imagem pública enquanto empresário e como pessoa foi denegrida. De acordo com a notícia avançada pelo Dinheiro Vivo/Diário de Notícias, que teve acesso à ação, Joe Berardo avança com uma queixa contra BCP, CGD, BES e Novo Banco.

O comendador pede uma indemnização que totaliza 900 milhões de euros. Deste montante, 800 milhões dizem respeito à compensação à Fundação José Berardo e outros 100 milhões por danos morais.

De acordo com o DV/DN, considerando que já não tem qualquer valor em dívida, "por terem já sido vendidas as ações do BCP empenhadas e aplicado o produto da venda no pagamento dos créditos dos bancos", Berardo estará a alegar ser vítima de "uma verdadeira subversão da realidade, manipulada pelos bancos, ao serviço da sua desresponsabilização e em conluio com o Estado, ao serviço da ilegítima pretensão de apropriação da Coleção Berardo".