"Deveres de informação": este é um dos pontos centrais no processo de contra-ordenação instaurado pelo Banco de Portugal (BdP) à KPMG.O supervisor acredita que a auditora deveria ter transmitido dados adicionais sobre a relação do Banco Espírito Santo ao BES Angola.A KPMG contesta e diz que foi até além do exigido."A KPMG cumpriu todos os seus deveres, nomeadamente os deveres de informação junto do Banco de Portugal", assinala a auditora presidida por Sikander Sattar em comunicado assinado pela comissão executiva.A firma adianta mesmo que sempre colaborou no caso BES com o supervisor presidido por Carlos Costa, indo até "além do que lhe seria legalmente exigível".O Público relatou na edição de terça-feira que a KPMG e três responsáveis, incluindo Sattar, são alvos de uma contra-ordenação do Banco de Portugal por conta do BES, banco que auditava e que foi intervencionado em 2014.Ainda não há decisão final (nem de condenação nem de arquivamento).A KPMG recusa ter recebido qualquer acusação do Banco de Portugal que tenha por base incumprimento das normas internacionais de auditoria, mas faz questão de frisar o cumprimento do seu papel na informação transmitida ao supervisor, que é questionado pela acusação.Um dos pontos centrais, referidos pelo Público, é que a KPMG Angola admitia não ter acesso a toda a informação sobre o BESA para os seus trabalhos em 2011 e 2012, um dado que depois não constava da auditoria ao BES, que era maioritário no BESA.A auditora tem defendido que estão em causa duas entidades distintas, ainda que presididas pela mesma pessoa: Sikander Sattar.E que a supervisão a cada uma das firmas é também distinta.No comunicado de reacção, a KPMG promete ainda que "não deixará de prosseguir a defesa intransigente do bom nome e reputação profissional".Isto porque a contra-ordenação do Banco de Portugal não é a única investigação que tem a KPMG como peça central.A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), enquanto supervisora dos auditores, estava a investigar a auditoria feita pela firma presidida por Sikander Sattar ao BES Angola, como relatou o Expresso no ano passado.Não houve novidades desta investigação e, contactado, o regulador do mercado de capitais não quis fazer comentários.