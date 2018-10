KPMG Portugal com seis novos sócios e liderança reforçada no Porto

A consultora anunciou esta terça-feira seis promoções a “associate partner”, dos quais um terço estará baseado no escritório do Porto.

Sikander Sattar, presidente da KPMG Portugal. Bruno Simão/Negócios

A KPMG Portugal tem quatro novos "associate partner" na área de "Audit & Assurance" - José Nunes, Rui Lopes, Luís Silva, Pedro Costa -, um na área "Tax" (Ricardo Girão) e outra na de "Advisory" (Inês Dourado), anunciou a consultora esta terça-feira, 23 de Outubro.

"Estas nomeações estão alinhadas com a estratégia definida pela Comissão Executiva e implementada pelos ‘Head of Functions’, em particular ao nível da aposta na transformação de Auditoria com enfoque no tema de ‘public trust’, ao investimento do ‘Tax’ em áreas de elevado potencial para a firma e no reforço das competências no ‘Deal Advisory’ face à dinâmica do mercado", afirma Sikander Sattar, presidente da KPMG Portugal, em comunicado.

Os seis promovidos têm em comum o facto de apresentarem um percurso profissional maioritariamente construído na KPMG, onde têm passado, ao longo da carreira, por diferentes etapas e níveis profissionais.

Luís Silva e Pedro Costa, dois dos promovidos a "associate partner" da KPMG, vão liderar a área de "Audit & Assurance" da consultora no Porto, passando "a estar especialmente focados no apoio exclusivo a clientes com operações na região Norte do país".

"Este investimento no escritório do Porto é mais um passo na estratégia que temos vindo a seguir, de reforço da presença na região Norte, alargando o âmbito e a profundidade dos serviços que prestamos às empresas não só do Porto, como de toda a região", enfatiza Vítor Ribeirinho, vice-presidente e Head of Audit & Assurance da firma.