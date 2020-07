Limite de 50 euros para "contactless" torna-se definitivo, confirma BdP

Utilização da tecnologia "contactless" cresceu 123% em abril A carregar o vídeo ... Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, em entrevista ao Negócios e Antena 1.

O limite de 50 euros para pagamentos realizados com a tecnologia "contactless", introduzido em março como resposta à pandemia, vai tornar-se definitivo. A medida, que já tinha sido sugerida por Hélder Rosalino , administrador do Banco de Portugal (BdP), é agora confirmada oficialmente pelo regulador da banca."Perante o crescimento registado na utilização desta tecnologia, a comunidade bancária nacional, em articulação com o Banco de Portugal e com a SIBS, decidiu, agora, tornar permanente o limite de 50 euros para a realização de pagamentos contacless sem necessidade de introduzir o PIN", adianta o BdP, em comunicado emitido esta segunda-feira, 13 de julho.O montante máximo para pagamentos realizados com esta tecnologia foi aumentado de 20 para 50 euros no dia 25 de março de 2020. A medida surgiu como uma resposta à pandemia, numa altura em que se incentiva o menor contacto físico possível, e iria vigorar até ao final do primeiro semestre deste ano.No mês passado, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Hélder Rosalino já tinha dito que esse prazo seria reavaliado e que o regulador já estava a estudar, com o sistema bancário e com as entidades que representam os comerciantes, um aumento permanente do limite de pagamentos por "contactless".A medida é agora oficializada, perante a adesão do público à mesma. "Os consumidores passaram a recorrer à tecnologia contactless em cerca de 20% das compras com cartão, praticamente duplicando o nível de utilização existente antes da pandemia".