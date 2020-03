Covid-19: Valor máximo dos pagamentos contactless sobe para 50 euros

O Banco de Portugal informou que, a partir do dia 25 de março, os portugueses passam a poder pagar até 50 euros com a tecnologia contactless dos respetivos cartões.





O valor máximo permitido foi elevado do anterior teto de 20 euros para os novos 50 euros "dada a evolução da pandemia do novo coronavírus, e num momento em que se incentivam os pagamentos "sem contacto", explica o Banco de Portugal. Desta forma, evita-se a necessidade de introduzir o PIN.





A iniciativa foi avançada pelo sistema bancário nacional, em articulação com o Banco de Portugal e a SIBS.





"Os bancos irão proceder a esta alteração de forma progressiva, pelo que, para qualquer questão adicional, contacte o seu banco", ressalva, contudo, o banco central.





No que toca a outras formas de pagamentos "sem contacto" com telemóvel (incluindo os pagamentos com QR Code ou Near Field Communication) continuarão a ser efetuados da mesma forma.



Estes pagamentos já são efetuados sem contacto com o terminal, independentemente do montante.