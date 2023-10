Lucro da Gamalife sobe 45% para 64 milhões de euros até junho

A Gamalife teve um resultado líquido de 63,7 milhões de euros no primeiro semestre, o que representa uma subida de 45% face ao período homólogo."Este resultado reflete ganhos não recorrentes resultantes da redução da componente de perdas nos produtos financeiros portugueses, bem como a libertação prevista da margem de serviços contratuais da sucursal de Itália", explica a seguradora em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A antiga GNB Vida sublinha que no início deste ano adotou "a IFRS 17, norma contabilística para a mensuração dos contratos de seguro", o que implica que a comparação homóloga foi feita com o resultado do primeiro semestre de 2022 expresso também nessa norma. O resultado homólogo apresentado há um ano , ainda sem a adoção daquela norma, foi de 86,4 milhões de euros.Em Portugal a Gamalife fechou o semestre com uma produção de 238 milhões de euros, numa subida de 74% ou 101 milhões de euros. A seguradora ocupava, no final de junho, "o 4º lugar no ranking das seguradoras Vida em Portugal, com uma quota de mercado de 9,0%. Um ano antes, estava na 7ª posição com uma quota de 4,2%.A produção total da companhia atingiu 305 milhões de euros, mais do dobro dos 137 milhões de euros registados no período homólogo. "Este aumento é fruto do crescimento o negócio em Portugal, ao que se soma ainda o resultado do primeiro semestre completo de prémios em Itália", argumenta.