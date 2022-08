Lucro da Gamalife cresce 142% e atinge 86,4 milhões de euros no semestre

A Gamalife registou um lucro de 86,4 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, num aumento de 142% face aos 35,7 milhões verificados em junho de 2021.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a ex-seguradora do Novo Banco escreve que "o resultado líquido foi impulsionado principalmente pela quase total libertação da provisão para compromissos de taxa (Liability Adequacy Test), num total de 109 milhões de euros antes de impostos".A Gamalife acrescenta que "a libertação desta provisão deveu-se à subida das taxas da dívida publica portuguesa criando volatilidade nas contas da empresa que não reflete verdadeiramente o desempenho do negócio".Por outro lado, "o aumento das taxas de juro e dos 'spreads' de crédito teve também um efeito negativo no valor dos ativos financeiros e no valor patrimonial líquido em junho de 2022".A seguradora avança que a produção no primeiro semestre "mostra resultados muito estáveis em produtos de risco, situando-se nos 28,8 milhões de euros, valor que compara com os 28,7 milhões registados em 2021".Já a produção em produtos de poupança desceu de 240 milhões de euros para 108 milhões, devido à elevada volatilidade do mercado que afeta as vendas de Contratos de Investimento.Os custos semestrais subiram de 11,2 milhões de euros para 11,7 milhões no semestre, "refletindo novos recrutamentos, assim como custos de projetos, e a anunciada aquisição em Itália ", lê-se no comunicado.