Lucro do Banco de Fomento mais do que duplica para 23 milhões de euros

O Banco Português de Fomento (BPF) registou um resultado líquido de 22,9 milhões de euros em 2021, valor que representa um crescimento de 135% face aos 9,7 milhões alcançados em 2020.Em comunicado, a instituição ainda liderada por Beatriz Freitas explica que o aumento "explica-se essencialmente, pelo crescimento do produto bancário que passou de 31,89 milhões de euros, em 2020, para 44,69 milhões de euros no ano passado".O BPF sublinha que "através dos seus instrumentos, apoiou, em 2021, cerca de 13.000 empresas, por via de 2,1 mil milhões de euros de financiamento garantido por linhas de garantia mútua, do coinvestimento de 49,9 milhões de euros em empresas, através de instrumentos de capitalização, e do financiamento de 18,7 milhões de euros em instrumentos de dívida".A instituição que será liderada por Celeste Hagatong como presidente do Conselho de Administração e Ana Carvalho como CEO (mas que ainda esperam luz verde do Banco de Portugal para assumirem os cargos) realça que dispõe de 30 linhas de garantia mútua e 14 instrumentos de capital, dos quais destaca em 2021, "o lançamento de linhas adicionais no âmbito do quadro de apoio à pandemia e do Fundo de Capitalização e Resiliência".