Lucro do Morgan Stanley dispara 40% no primeiro trimestre

Nos primeiros três meses do ano, o Morgan Stanley obteve 2,58 mil milhões de dólares de lucro, mais 40,2% do que os 1,84 mil milhões registados um ano antes, anunciou esta quarta-feira o banco norte-americano.

O lucro por acção cifrou-se em 1,45 dólares, 16% acima dos 1,25 dólares estimados pelos analistas ouvidos pela Reuters.

As receitas trimestrais ascenderam a 11,08 mil milhões de dólares, mais 14% do que um ano antes.

As receitas da divisão de negociação de acções aumentaram 30% para 2,6 mil milhões de dólares.

Tal como os restantes bancos dos EUA que já apresentaram resultados, o Morgan Stanley beneficiou de uma redução significativa na taxa de imposto efectiva, devido à reforma fiscal de Donald Trump, e da crescente volatilidade dos mercados, que impulsionou as receitas de trading.