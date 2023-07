Lucros do Goldman Sachs baixam 35% no primeiro semestre

O grupo financeiro norte-americano Goldman Sachs anunciou esta quarta-feira lucros de 4.450 milhões de dólares (3.966 milhões de euros) durante o primeiro semestre, menos 35% do que no mesmo período de 2022.As receitas do semestre atingiram 23.119 milhões de dólares, menos 7% do que um ano antes.No segundo trimestre, o período mais seguido pelos investidores, o Goldman Sachs faturou 10.895 milhões de dólares (menos 11%) e teve lucros de 1.216 milhões de dólares, uma descida de 62% em relação ao mesmo trimestre do ano passado."Este trimestre reflete a contínua execução estratégica dos nossos objetivos", refere o presidente executivo do grupo, David Solomon, numa nota divulgada pelo Goldman Sachs.