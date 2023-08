Goldman Sachs pondera vender unidade de consultoria de investimento

Leia Também Depois de várias rondas de despedimentos, Goldman volta a contratar

O Goldman Sachs está a explorar a venda da unidade de consultoria de investimento. A notícia está a ser avançada pelo Financial Times (FT), que diz tratar-se do segundo negócio feito sob gestão de David Solomon (na foto) do qual o banco procura desfazer-se.A unidade em causa, que supervisiona cerca de 29 mil milhões de dólares em ativos, foi adquirida pelo Goldman Sachs em 2019 por 750 milhões de dólares, numa altura em que este procurava chegar a um maior número de clientes."Esperamos chegar a um resultado que beneficie tanto os nosso clientes como os nossos consultores", afirmou esta segunda-feira o banco ao FT.A notícia surge cerca de dois meses depois de a instituição ter anunciado que tenciona vender um outro negócio, feito também pela mão de Solomon: o da GreenSky. A fintech foi adquirida em 2021, com o objetivo de "ajudar nos esforços do Goldman Sachs para criar a plataforma bancária do futuro", referiu a empresa no comunicado que dava conta da aquisição.A pressão sobre David Solomon, que é CEO do banco desde 2018, aumentou à medida que as suas tentativas de alargar a base de clientes têm penalizado as contas do grupo. No primeiro semestre, oO Goldman Sachs viu as ações deslizarem mais de 6% desde o início deste ano, mas desde que Solomon assumiu funções estas valorizaram mais de 40%. A capitalização bolsista do banco é de 109,5 mil milhões de dólares.Os título seguem agora a ceder 1,22% para 320,98 dólares.