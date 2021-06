Lucros de banco cabo-verdiano detido a 10% pelo Novo Banco sobem quase 30%

A informação consta do relatório e contas de 2020 do International Investment Bank Cabo Verde (iiBCV), que prevê a aplicação dos lucros apenas em reservas legais (10%) e outras reservas (90%), tal como já tinha acontecido em 2019 e também para precaver repercussões económicas da pandemia de covid-19 por orientação do banco central.O iiBCV fechou 2020 com um resultado líquido superior a 190,3 milhões de escudos (1,7 milhões de euros), um crescimento de 29,2% face aos lucros de 147,2 milhões de escudos (1,3 milhões de euros) em 2019 e os prejuízos de 270,8 milhões de escudos (-2,4 milhões de euros) em 2018 e de 55,9 milhões de escudos (-503 mil euros) em 2017."A atividade desenvolvida ao longo de 2020 traduziu um aumento da qualidade dos resultados, com a componente operacional a assumir maior preponderância na contribuição para o resultado líquido de 190.362 milhares de escudos, decorrente de um aumento do produto bancário em 62%, com devido reflexo na melhoria dos principais indicadores de performance", lê-se na mensagem do presidente do conselho de administração do iiBCV, Sohail Sultan, que consta do relatório, a que a Lusa teve hoje acesso.Acrescenta que o desempenho de 2020, apesar das consequências económicas da pandemia em Cabo Verde, é explicado também pela "significativa contribuição de fundos parqueados junto do banco por clientes de segmentos diferenciados e do modelo de gestão de tesouraria e portfolio proprietário", os quais "contribuíram para a decorrente diversificação das fontes de financiamento e o estabelecimento de parcerias institucionais com correspondentes além-fronteiras"."Num processo de desenvolvimento contínuo, o iiBCV é hoje uma organização mais robusta e preparada para enfrentar mais exigentes desafios e condicionantes económicas, de competitividade e de mercado", garante o presidente do conselho de administração.Em 31 de dezembro de 2020, o iiBCV apresentava uma carteira de 1.965 clientes ativos, dos quais 1.541 particulares, residentes e não residentes (incluindo emigrantes), e 424 empresas, nacionais e estrangeiras, "estas últimas maioritariamente estabelecidas em Cabo Verde".O número total de novos clientes cresceu 20% face ao agregado de 2019, "sendo, em especial, de realçar o crescimento assinalável verificado no segmento empresa, não obstante a conjuntura que se viveu durante todo o ano de 2020".A carteira de crédito global do banco cresceu 18% em 2020, para mais de 5,4 mil milhões de escudos (48,5 milhões de euros). Já a carteira de crédito vencido do iiBCV totalizava no final de 2020 cerca de 136 milhões de escudos (1,2 milhões de euros), valor que equivale a cerca de 2,5% da carteira global de crédito, representando "uma redução homóloga de 47%".O balanço do iiBCV atingiu em 2020 quase 19,6 mil milhões de escudos (176,3 milhões de euros), um crescimento de 29% face a 2019.Os recursos de clientes, em depósitos, registaram um crescimento homólogo de 7,5%, "em larga medida suportado pelo crescimento dos depósitos dos clientes nacionais do segmento de empresas", aumentando para mais de 14,2 mil milhões de escudos (127,7 milhões de euros).O iiBCV, até 2019 designado por Banco Internacional de Cabo Verde (BICV) e antes Banco Espírito Santo Cabo Verde, iniciou a atividade em julho de 2010 e até meados de 2018 foi integralmente detido pelo Novo Banco de Portugal.Em 11 de julho de 2018, após aprovação das entidades de supervisão, 90% das ações representativas do capital social foram adquiridas pelo iiB Group Holdings WLL (iibGroup), com sede no reino de Bahrain, que tem como objetivo adquirir e administrar ativos bancários no Oriente Médio e em África.A mudança de marca de BICV para iiBCV só foi concluída em meados de 2019, com o Novo Banco (através do Novo Banco África) a manter-se como parte da estrutura acionista, com uma participação minoritária de 10%.O iiBCV tem atualmente presença física nas ilhas de Santiago e do Sal e conta com 40 trabalhadores.