Lucros do JPMorgan tombam 17% no terceiro trimestre

O JPMorgan registou uma queda homóloga de 17% nos lucros arrecadados no terceiro trimestre, para 9,74 mil milhões de dólares, de acordo com o relatório e contas divulgado esta sexta-feira.

Já a receita subiu para 32,72 mil milhões de dólares (contra os 29,65 mil milhões contabilizados em igual período do ano passado). Os resultados do banco foram penalizados pelo temor em torno do cenário macroeconómico que se avizinha.

A receita da banca de investimento, um dos maiores negócios do banco, caiu 43%, para 1,7 mil milhões de dólares, já que o cenário macroeconómico penalizou o surgimento de novas operações em comparação com o ano passado. Ainda assim, os números superaram as estimativas dos analistas.

O maior banco dos EUA constituiu durante este período reservas de 808 milhões de dólares, numa altura que mercado teme uma recessão provocada pelas políticas monetárias restritivas da Reserva Federal norte-americana (Fed). No mesmo trimestre do ano passado o banco libertou 2,1 mil milhões de dólares das reservas, guardados devido à pandemia.

Ainda assim, o CEO da instituição financeira mantém-se confiante: "nos EUA os consumidores continuam a gastar, o emprego é abundante e as empresas continuam saudáveis", considerou Jamie Dimon num comunicado citado pela Reuters.