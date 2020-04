Lucros do Morgan Stanley e da BlackRock afundam cerca de 30%

O Morgan Stanley disse que a pandemia afetou todos os seus principais negócios, criando turbulências nos mercados financeiros que atingiram os pedidos de crédito, investimentos e alguns ativos de negociação. No início de 2020, isso foi parcialmente compensado pelo desempenho do segmento de "trading" que beneficiou do repentino aumento da volatilidade, mas o banco alertou que esse impulso poderá acabar com o passar da crise.





O banco divulgou ainda receitas na ordem dos 9,73 mil milhões de dólares entre janeiro e março deste ano, falhando a expectativa dos analistas de 9,73 mil milhões de dólares.Também a gestora de ativos norte-amercana BlackRock, a maior em todo o mundo, viu o volume do capital gerido diminuir cerca de 1 bilião de dólares no primeiro trimestre deste ano, passando de 7,43 biliões no final de 2019 para 6,47 mil milhões entre janeiro e março deste ano.O seu lucro sofreu uma queda homóloga de 23% para os 806 milhões de dólares e a empresa acabou o primeiro trimestre de 2020 com um aumento de despesas operacionais de 43% para os 3,03 mil milhões de dólares.



Estes números dão seguimento ao sentido pelos outros gigantes da banca de Wall Street. O JPMorgan anunciou uma queda de 69% nos lucros, enquanto que Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs divulgaram declínios na ordem dos 50%.