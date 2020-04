Ganância e medo colidem: Wall Street quer que traders regressem aos escritórios

A 2 de abril, dia em que os casos de coronavírus a nível global atingiram 1 milhão, gestores do JPMorgan enviaram por email os novos planos para as equipas de negociação na região de Nova Iorque no contexto da pandemia mortal.

Um funcionário da equipa de vendas notou que um colega não constava na lista e questionou onde ele estaria.

"Corona Town, U.S.A." respondeu a pessoa. Aí, um dos responsáveis de negociação de obrigações do banco, Nicholas Adragna, escreveu: "A mesa de trading estará no escritório, a menos que tenham uma doença com atestado médico".





Mais de 100 funcionários estavam no grupo de mensagens visto pela Bloomberg, e alguns ficaram horrorizados. Aconteceu logo após um surto de covid-19 na sede do JPMorgan na Madison Avenue, no qual pelo menos 16 pessoas testaram positivo numa divisão de negociação. Alguns funcionários reclamaram estar a receber mensagens conflitantes de gestores de nível médio e séniores sobre a presença física nos escritórios, onde milhares de milhões de dólares estão em jogo, e preferiram seguir os conselhos das autoridades para ficar em casa.