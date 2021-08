Candidato ao Benfica “Vira Frangos” na Grande Lisboa

O primeiro Vira Frangos foi inaugurado em novembro passado, na lisboeta Rua Silva Carvalho, entre Campo de Ourique e as Amoreiras. Já este ano, abriu um novo restaurante da marca no Atrium Saldanha, tendo agora chegado a Oeiras.

Instalado no número 71 da Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Algés, trata-se do terceiro espaço da cadeira de "frango grelhado, desossado e sem gordura adicionada, um conceito 100% português", realça a empresa, em comunicado enviado às redações esta terça-feira, 11 de agosto.

Aberto o novo espaço, "o maior inaugurado até à data", contando com dois pisos e um total de 70 lugares, o Vira Frangos prevê mais duas novas aberturas na Grande Lisboa "para o início do outono".

"Estamos muito satisfeitos com a abertura do terceiro Vira. Permite-nos ter cada vez mais clientes satisfeitos e menos clientes que nos perguntam quando é que abrimos um Vira perto de sua casa", afirma Albano Homem de Melo, sócio do Vira Frangos - que foi um dos fundadores da cadeira de restauração H3 -, juntamente com João Noronha Lopes - candidato à presidência do Benfica - e Paulo Lameiras Martins, que conta com um passado ligado à banca, tendo sido, por exemplo, administrador do ex-BES Investimento (BESI).

O Vira Frangos promete expandir-se para fora da Grande Lisboa e depois tentar a internacionalização da marca.

"Estamos a conseguir dar resposta às muitas solicitações e não queremos ficar por aqui. O plano é o que fizemos desde o primeiro dia: crescer em Portugal e fazer esse caminho até levarmos o frango português por esse mundo fora. A cada nova abertura podemos dizer que já estivemos mais longe", sinaliza Albano Homem de Melo.

Entretanto, para celebrar a abertura do novo restaurante em Algés, o Vira Frangos lançou a campanha "Viragosto", com um mês de entregas gratuitas - a partir de 15 euros - através da Uber Eats, nos seus três restaurantes.