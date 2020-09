Mais de 90% dos ativos do NB são legado do BES

O relatório confidencial mostra, segundo o Ministério das Finanças, que as perdas de mais de quatro mil milhões registadas no Novo Banco nos últimos anos tiveram origem no BES. Isto porque, conforme apurou o Negócios, mais de 90% dos ativos em causa foram herdados pela instituição que nasceu com a resolução no verão de 2014.

