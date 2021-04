Mais de um terço das compras com cartão já são "contactless"

Leia Também Centros comerciais faturaram mais na reabertura do que no período pré-covid

Num ano quase inteiramente marcado pela pandemia, os hábitos de consumo dos portugueses alteraram-se de forma drástica. Com a paralisação da atividade económica, o número e o volume dos pagamentos em Portugal caíram pela primeira vez nos últimos sete anos, mas há vários segmentos que registam evoluções positivas. É o caso das compras online, que cresceram mais de 30%, e dos pagamentos "contactless", que dispararam 163% e representaram agora mais de um terço de todos os pagamentos feitos com cartão.Estas são algumas das conclusões que constam do mais recente Relatório dos Sistemas de Pagamentos, relativo ao ano de 2020 e publicado esta quinta-feira, 29 de abril, pelo Banco de Portugal (BdP).De acordo com o relatório, em 2020, foram realizadas 2,7 mil milhões de operações através do SICOI, o sistema de pagamentos de retalho gerido pelo BdP, num valor total de 501,5 mil milhões de euros. Estes números representam quebras de 9,2% e 4,1% em relação a 2019, respetivamente. É a primeira vez desde 2013 que estes números diminuem.Neste período, os levantamentos de numerário também caíram de forma significativa. Foram feitos 352,2 milhões de levantamentos, uma queda de 21,4%, num total de 26,7 mil milhões de euros, menos 14% do que no ano anterior. Já o número de compras com cartão caiu 8,5% para 1,2 mil milhões de operações, num total de 46,9 mil milhões de euros, uma queda de 9%.No caso das compras, contudo, o comportamento dos consumidores diferiu muito em cada setor. No alojamento e na Administração Pública, o montante dos pagamentos recebidos caiu mais de 50%, enquanto na restauração recuou quase 33%. Já as atividades postais registaram um aumento de 16,8% e o comércio a retalho uma subida de 2%.Ao mesmo tempo, as compras online aumentaram 32,3% em número e 9,6% em valor. Assim, passaram a representar 12,8% de todas as compras feitas com cartões emitidos em Portugal e 11,6% do montante total.A maior evolução, contudo, verificou-se nos cartões com tecnologia "contacless". O número de operações realizadas com esta tecnologia disparou 163% em 2020, enquanto o valor transacionado cresceu 271% - isto num ano em que o limite até ao qual é possível realizar uma operação sem PIN aumentou de 20 para 50 euros.Assim, no final de 2020, cerca de 32% das compras realizadas em terminais de pagamento foram feitas com cartões "contactless" e 19,4% do valor transacionado foi feito com recurso a esta tecnologia. No início de 2020, antes da pandemia, os pagamentos com "contactless" representavam cerca de 8% do total.E o crescimento mantém-se. No final de março deste ano, indica o Banco de Portugal, o "contacless" já representava 37% de todas as compras feitas com cartãoApesar do segundo confinamento determinado no início deste ano, o consumo dos portugueses começa a aproximar-se dos níveis que eram registados antes da pandemia,No período de janeiro a março de 2021, os pagamentos de retalho já cresceram 9% em relação a igual período do ano passado, ficando ainda 9% abaixo do que aquilo que se verificava em 2019.Já as compras com cartões nacionais aumentaram 13% em relação ao ano passado, mantendo-se 9% abaixo dos níveis de 2019.