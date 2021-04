Centros comerciais faturaram mais na reabertura do que no período pré-covid

A reabertura dos centros comerciais, na passada segunda-feira, dia 19 de abril, gerou uma corrida às lojas. Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela Reduniq, a rede de aceitação de cartões de pagamento da Unicre, os centros comerciais faturaram mais 25% na passada segunda-feira do que na média registada nas segundas-feiras de abril de 2019.



A análise da Reduniq revela que as lojas de artigos desportivos foram as que mais cresceram face ao período pré-pandemia, ao fecharem o dia com uma faturação 116% superior à de 2019. Seguiram-se as perfumarias, com uma subida de faturação de 84%, as sapatarias, com um crescimento de 79%, e o pronto a vestir, com uma escalada de 35%. As ourivesarias registaram uma subida da faturação de 21% face às segundas-feiras de abril de 2019.



A tendência não foi semelhante em todos os negócios dos centros comerciais. A faturação dos cinemas tombou 89% na última segunda-feira face à média do período em análise. Também os supermercados venderam menos 11% do que no período pré-pandemia. Já o setor da restauração viu a faturação recuar 7% face aos valores registados em abril de 2019.



Para Tiago Oom, diretor da Reduniq, a quebra dos restaurantes "poderá dever-se às limitações do número de pessoas nestes estabelecimentos, o que os impede de chegar a uma faturação normal".





A análise também revela que face à segunda-feira anterior, 12 de abril, o aumento da faturação dos centros comerciais atingiu os 124%, uma vez que nessa data, a maior parte das lojas dos shoppings ainda se encontravam encerradas.