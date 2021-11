Mário Centeno alerta para deterioração da qualidade dos créditos em moratória

Isto traduz o trabalho da banca, segundo Centeno, que "olhou para as carteiras de crédito, avaliou, valorizou e agiu em conformidade na identificação das dificuldades". Os bancos têm vindo que estão, neste momento, mais preocupados com a crise de energia e de materias que pode afetar o tecido empresarial do que o com o fim das moratórias.

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, alertou esta sexta-feira para a deterioração dos indicadores de qualidade dos ativos, nomeadamente dos empréstimos que estiveram em regime de moratória. Isto numa altura em que os bancos nacionais afastam que o fim desta solução represente um problema para o setor financeiro."Devemos manter o alerta: alguns indicadores da qualidade de ativos deterioraram-se — diria que naturalmente no decurso da crise pandémica –, nomeadamente do crédito em moratória", afirmou Mário Centeno na Money Conference, organizada pelo Dinheiro Vivo, DN e TSF.Este alerta é feito numa altura em que o rácio de crédito malparado (bruto) aumentou em 2,9 pontos percentuais, para 8,3% em relação a junho de 2020. Já o peso dos empréstimos reestruturados cresceu para 9,2% (mais 2,8 pontos percentuais) e dos empréstimos em "stage 2" aumentou 12,1 pontos percentuais para 27,3%.