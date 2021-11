Banca apoia eleições, mas alerta que país não pode ficar parado

"Vitalidade exige mudança", referiu, notando que "a

s instituições democráticas funcionam. Vamos ser capazes de encontrar soluções rapidamente".

"Se era melhor termos uma solução que garantisse a boa execução do plano que temos? Obviamente que sim. Agora, se não há condições, é absolutamente fundamental criar essa estabilidade", disse, por outro lado, Francisco Bandeira, administrador do BPI.

Para o gestor, o "que importa é que o novo quadro possa ter capacidade de tomada de decisão", pois o "país não pode ficar parado".



António Ramalho, CEO do Novo Banco, afirmou que a "democracia tem os seus mecanismos de rejuvenismento. Mesmo que os resultados sejam os mesmos nada fica na mesma".

