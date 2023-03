Máximo dos Santos reconduzido como presidente do Fundo de Resolução

Luís Máximo dos Santos vai continuar na presidência do Fundo de Resolução (FdR) por mais três anos."O Conselho de Administração do Banco de Portugal deliberou ontem, dia 7 de março de 2023, renovar, pela segunda vez, o mandato do Vice-Governador Luís Máximo dos Santos como Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, pelo período de três anos, com efeitos reportados a 1 de março do corrente", anunciou o fundo em comunicado.Máximo dos Santos, que lidera a instituição desde 2017, é o terceiro presidente do FdR, cargo que antes foi exercido por Pedro Duarte Neves e José Berberan Ramalho. Se cumprir o novo mandato até ao final (2026), Máximo dos Santos completará nove anos à frente do Fundo.O FdR foi criado em 2012 para prestar apoio financeiro no âmbito de medidas de resolução e, desde então, já lidou com os casos do BES/Novo Banco e do Banif.