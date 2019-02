MB Way vai deixar de ser gratuito

Os bancos vão começar a cobrar comissões pela utilização da aplicação que permite fazer pagamentos ou transferências de dinheiro através do telemóvel. BPI abriu as hostilidade e outros bancos preparam-se para lhe seguir as pisadas, escreve o Público.

Bruno Simão

A aplicação MB Way, para pagamentos ou transferências de dinheiro através do telemóvel, vai deixar de ser usada gratuitamente, com os bancos a exigirem comissões pela respetiva utilização, escreve o Público na sua edição desta quinta-feira.

O primeiro anúncio nesse sentido veio do BPI, que assumiu o pagamento de comissões já a partir de maio. No entanto, metade dos 14 bancos que disponibilizam a funcionalidade já inscreveram comissões nos seus preçários, apenas ainda não as estão a cobrar ou não revelaram a data a partir da qual o vão passar a fazer, como fez o BPI, escreve o jornal.

O BPI fixou a comissão em 1,04 euros e os valores que alguns bancos admitem vir a cobrar são, em alguns casos, muito elevados, variando entre 0,15 euros e 1,50 euros. Há bancos que só pretendem cobrar as transferências interbancárias, isto é, para contas em outras instituições.

Segundo o Público, entre os bancos que já estão preparados para cobrar por este tipo de operações está a Caixa Geral de Depósitos, que prevê a aplicação de uma comissão de 20 cêntimos que poderá ser aplicado nos movimentos entre contas da Caixa ou nas operações interbancárias.